Irmãs são presas suspeitas de matar a cunhada no Ceará

Jorgeane e Glícia são acusadas de participação no assassinato em Caucaia.

Duas irmãs, Jorgeane Pereira da Silva e Glícia Pereira Tavares, foram presas no último sábado (16) suspeitas de envolvimento no assassinato de sua cunhada, Nayara Marília Lima Cavalcante, em janeiro deste ano. O crime aconteceu em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, e foi investigado pela Delegacia Metropolitana de Caucaia, que descobriu a participação das duas no homicídio. Mandados de prisão temporária foram cumpridos em diferentes locais pela Polícia Civil.





O Que AconteceuCrime: Nayara Marília Lima Cavalcante, de 26 anos, foi morta a tiros em 26 de janeiro de 2024, em frente à sua residência no bairro Itambém, em Caucaia. Ela era companheira de Jorge da Silva Filho, conhecido como “Soneca”, que está preso e possui uma extensa ficha criminal.Investigação e Prisões: Durante as investigações, a Polícia Civil identificou as irmãs de “Soneca”, Jorgeane Pereira da Silva, de 27 anos, e Glícia Pereira Tavares, de 37 anos, como suspeitas de participação no crime. No sábado (16), os mandados de prisão temporária foram cumpridos:Glícia foi capturada nas proximidades de um presídio em Itaitinga, com apoio da Coordenadoria de Inteligência da SAPR.





Jorgeane foi presa em sua residência no bairro Padre Júlio Maria.Investigações em Curso: A Polícia Civil continua investigando a motivação do homicídio, além de apurar a possível participação de outros indivíduos no crime.





Pi24h