SPC oferece descontos de até 99% para quitar dívidas; veja

O Feirão SPC Brasil começa no dia 21 de novembro e vai oferecer até 99% de desconto nas negociações das dívidas. Mais de 46 milhões de consumidores poderão aproveitar a campanha para sair da inadimplência.





O Feirão SPC Brasil será online e consumidores de todo o país poderão acessar a plataforma gratuitamente, através do site www.negociardivida.spcbrasil.org.br. O consumidor deverá informar o seu CPF na tela inicial e clicar em “Quero tirar meu nome do vermelho” para verificar se existem ofertas disponíveis para negociação, que poderão ser parceladas em até 24 vezes, com pagamento por PIX e boleto bancário.





“O Feirão SPC Brasil oferece uma oportunidade única para os consumidores negociarem suas dívidas com descontos de até 99%. É a chance para mais de 46 milhões de brasileiros saírem da inadimplência. Com a entrada do décimo terceiro salário e a renda extra típica do fim de ano, este é o momento ideal para quitar dívidas e começar 2025 com o nome limpo”, destaca o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro.





O Feirão SPC Brasil vai até o dia 10 de dezembro, totalmente online, disponível 24h, todos os dias da semana. O consumidor ainda poderá ter o apoio nos balcões de atendimento das CDLs e associações comerciais de todo o Brasil.





De acordo com o indicador de inadimplência do SPC Brasil, mais de 67 milhões de brasileiros estão inadimplentes, o que representa 40,91% da população adulta do país.





Além da plataforma de negociação, o consumidor poderá acessar o aplicativo SPC Consumidor disponível para Android e IOS de forma gratuita, para obter mais informações sobre a sua vida financeira.