"CORTA DAQUI, AUMENTA DALI" : a matemática criativa do governo Lula, que o Congresso não engoliu

O governo Lula lançou um pacote de cortes para "salvar" as contas públicas e, na mesma tacada, anunciou a ampliação da isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5.000. Um belo golpe de marketing, não fosse um pequeno detalhe: a medida criaria um buraco de R$ 45 bilhões que ainda precisa de uma fonte de receita para cobrir. Enquanto isso, os presidentes do Senado e da Câmara, em perfeita harmonia com o teatro, já emitiram notas de apoio às medidas de contenção, mas deixaram claro que qualquer discussão sobre a isenção está fora de pauta este ano. Ou seja, promessas para "inglês ver" e contas para o contribuinte pagar. No Brasil de hoje, o "pacote de cortes" vem com laços de despesas escondidas. Genial, não? Ah, o senador Randolfe Rodrigues declarou hoje que a medida da isenção do IR pode não ser enviada junto com o pacote.





Fonte: César Wagner