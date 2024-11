Dólar quebra novo recorde: supera R$6,10 e deve impactar na inflação

Moeda americana bateu R$ 6,1068 por volta das 10h20 desta sexta.

O dólar voltou a quebrar recorde, ao superar a cotação de R$ 6,10, operando em alta nesta sexta-feira (29), com o mercado financeiro desapontado com o pacote de medidas fiscais detalhado ontem pelo ministro da Fazenda do governo de Lula, Fernando Haddad.





Uma das principal consequências da alta do dólar é seu impacto na inflação, com aumento de muitos produtos do dia-a-dia das famílias, desde o trigo que é importado para produzir os pães consumidos pelos brasileiros aos combustíveis, por exemplo.





A moeda americana bateu R$6,1068 por volta das 10h20 desta sexta, demonstrando que o prometido “corte robusto de gastos” transformado em pacote tributário segue frustrando as expectativas sobre o ajuste fiscal que prevê economizar R$70 bilhões até 2026, último ano do atual governo do Partido dos Trabalhadores (PT).





A nova alta da moeda contraria falas governistas que minimizaram a alta recorde de ontem, quando operadores financeiros e a oposição reagiram às medidas fiscais de Haddad, classificando os supostos ajustes como um “pacote de gastos” com medidas insuficientes para solucionar os problemas na economia do Brasil. Crítica complementada pelo risco que oferece de sufocar a população com futuros aumentos de impostos para darem conta da gastança do governo de Lula.





(Diário do Brasil)