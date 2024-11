EM COREAÚ: POLÍCIA CIVIL PRENDE HOMEM SUSPEITO DE EST*PRAR ENTEADAS

Uma ação realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), por meio da Delegacia Municipal de Coreaú-CE, durante o dia 01 de novembro de 2024, resultou no cumprimento de um mandado de prisão em desfavor de homem acusado da prática de crime de estupro de vulnerável que teve como vítimas enteadas dele. O crime ocorreu no dia 28/04/2015, em Coreaú-CE, onde as vítimas residem.





O Crime foi investigado através do Inquérito Policial nº 444-47/2024, que gerou o processo judicial nº 0200416-89.2024.8.06.0069, tendo sido nestes autos decretada a prisão preventiva do acusado. A prisão deste ocorreu no bairro Breguedorf, no município de Coreaú-CE, que fica na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado do Ceará.





O referido preso, após sua captura foi encaminhado a Unidade Prisional de Sobral-CE, onde ficará a disposição da Justiça.





Foto ilustrativa