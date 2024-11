EM SOBRAL-CE: A POLÍCIA CIVIL NÃO PARA DE TRABALHAR E REALIZA MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, efetuou na manhã de hoje 01/11/2024, o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem de 20 anos de idade, por crime de Estupro de Vulnerável praticado contra uma adolescente de 13 (treze) anos de idade, fato ocorrido no bairro Expectativa, cidade de Sobral- CE.





Narra a investigação que o suspeito conheceu a vitima pelas redes sociais, chegando em determinado dia a ir até a casa da vítima quando esta estava sozinha, ocasião em que teria forçado a vitima a fazer sexo oral, tendo a menina contado na escola a situação vivida, sendo que posteriormente a família veio até esta Delegacia para registrar Boletim de Ocorrência. Diante da gravidade dos fatos, foi feita a Representação pela Prisão Preventiva do suspeito, sendo expedindo o competente Mandado de Prisão, que foi cumprido na manhã de hoje. O preso foi encaminhado a Penitenciária de Sobral.