Enem 2024 registra abstenção de 26,6% no primeiro dia

O primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano registrou uma abstenção de 26,6% entre os 4,3 milhões de inscritos. Este número representa uma redução em comparação ao ano passado, quando a taxa de abstenção foi de 28,1%. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) na noite deste domingo (3), logo após o término da aplicação das provas.





O ministro da Educação disse que a diminuição na abstenção é um sinal positivo e indica um maior comprometimento dos alunos em relação ao exame. A prova foi realizada em 1.753 municípios e contou com 10.776 locais de aplicação. Felizmente, não foram registradas ocorrências graves durante o exame.





No primeiro dia, os candidatos enfrentaram 90 questões, divididas igualmente entre Linguagens (incluindo língua portuguesa, literatura e língua estrangeira) e Ciências Humanas (que abrange história, geografia, filosofia e sociologia). Além das questões objetivas, os participantes também produziram uma redação dissertativa-argumentativa com limite de 30 linhas. O tema deste ano foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”, um assunto que fomentou reflexões sobre cultura e identidade.





As notas individuais do Enem serão divulgadas apenas no dia 13 de janeiro de 2025. Os candidatos terão a oportunidade de retornar aos locais de prova no próximo domingo (10/11) para responder às 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza.





O Enem é um dos principais caminhos para o ingresso em universidades públicas, tanto federais quanto estaduais. Além disso, instituições privadas também utilizam as notas do exame para seleção de novos alunos. Os resultados do Enem possibilitam que os candidatos se inscrevam em programas como o Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudo, e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que disponibiliza financiamento para estudantes.





(Gazeta Brasil)