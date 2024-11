Era catarinense e tinha 59 anos o homem que morreu após explosões na porta do STF

Francisco Wanderley Luiz era nascido em Rio do Sul, Santa Catarina.

Chamava-se Francisco Wanderley Luiz e tinha 59 anos de idade o catarinense do município de Rio do Sul que morreu esta noite, pelas 19h40, após serem ouvidas ao menos duas explosões de bomba nas proximidades da estátua da Justiça, em plena Praça dos Três Poderes e a poucos metros do Supremo Tribunal Federal. As informações são de fonte policial.





Ainda são desencontradas as informações sobre o caso que ganha contornos de atentado, mas policiais suspeitam que Francisco Wanderley aparentemente pretendia explodir a própria estátua, mas algo deu errado e acabou se explodindo.





Ministros e funcionários que ainda se encontravam no STF foram retirados do local logo após as explosões.





A governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP), deslocou-se para a Praça dos Três Poderes para acompanhar o caso pessoalmente. Ela assumiu em razão de viagem do governador Ibaneis Rocha (MDB) ao exterior.





O Corpo de Bombeiros do Distrito Federal confirmou a ocorrência, incluindo a morte do homem, e a Polícia Civil divulgou nota informando que policiais da 5ª Delegacia de Polícia estão no local onde ocorreu a explosão, já deu início às primeiras providências investigativas e acionou a perícia.





Toda a área foi isolada pela Polícia Militar do Distrito Federal.