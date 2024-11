Fazendeiro é preso por vender carne de bovino intoxicado para o comércio de Sobral

A ação ocorreu após denúncias de moradores, que relataram a morte de cerca de 20 animais na propriedade rural.

A Polícia Militar prendeu nessa quarta-feira (6) um fazendeiro no distrito de São José do Torto, a 35 quilômetros da sede Sobral, suspeito de abater bovinos intoxicados e comercializar a carne para o consumo humano. A ação ocorreu após denúncias de moradores, que relataram a morte de cerca de 20 animais na propriedade rural, aparentemente causada por intoxicação alimentar.





Os animais teriam consumido ração com alta concentração de ureia, um suplemento amplamente usado na nutrição de bovinos, mas que pode ser fatal em dosagens elevadas. Com a confirmação do abate de animais intoxicados, a Vigilância Sanitária foi ao local, constatou a morte dos animais e verificou que estavam sendo abatidos em debilitado estado de saúde.





Com a suspeita de que a carne estaria sendo vendida para o comércio de Sobral, o que representa sérios riscos à saúde da população, os agentes da Vigilância Sanitária, acionaram a Polícia Militar Ambiental, que prendeu o fazendeiro em flagrante por crime contra a saúde pública.





Com informações do Sobral Online