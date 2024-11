IGS recebeu R$ 430 milhões na gestão de Ivo Gomes

A declaração foi feita por Zezão Ibiapina chefe de gabinete do prefeito eleito de Sobral Oscar Rodrigues.

Zezão Ibiapina, chefe de gabinete do prefeito eleito de Sobral, Oscar Rodrigues, afirmou nesta quinta-feira (21) em uma entrevista cedida ao radialista Izaías Nicolau, que de acordo com informações adquiridas pela equipe de transição, a qual ele faz parte, o Instituto para Gestão em Saúde de Sobral (IGS), recebeu durante a gestão do então prefeito Ivo Gomes, R$ 430 milhões. Apesar do montante adquirido, existem atualmente 700 causas trabalhistas em tramitação de profissionais contra o órgão.





“Quem vai pagar essas causas? É o IGS na gestão do Ivo Gomes ou ele vai dizer que não paga e deixa para o Dr. Oscar pagar. Quando o Oscar assumir todo mundo vai pra cima e vem uma avalanche de ações trabalhistas e vão dizer: ‘olha aí a saúde está acabada com o Oscar. Não tem dinheiro para a saúde’. Como pode ter mais de 700 causas trabalhistas?” indagou Zezão Ibiapina.





O chefe de gabinete afirmou ainda que no Diário Oficial do Município (DOM) estão sendo publicadas muitas exonerações e que em poucos dias a mesma pessoa é nomeada de novo. “Uma pessoa da prefeitura me disse que eles estão exonerando os amigos, para receber todos os direitos e depois nomeiam de novo, que é pra quando o Dr. Oscar demitir, eles receberem outra indenização” relatou.





Além dessas denúncias, Zezão Ibiapina disse que está em curso na prefeitura de Sobral uma operação que ele denominou de ‘raspa tacho’ que tem o objetivo de gastar todo o dinheiro dos cofres do executivo. “No DOM todo dia estão sendo feitas licitações com valores estrondosos. Teve uma licitação do Saae na semana passada, salvo engano, foram R$ 25 milhões”, afirmou.





Sobre o pedido de suplementação de R$ 90 milhões aprovado na Câmara de Vereadores de Sobral, o chefe de gabinete do Oscar Rodrigues disse que esse dinheiro é para despesas que não estavam programadas (como a ‘operação raspa tacho’). “Pediram autorização à Câmara agora para fazer aquelas despesas que dentro vem o velho jabuti. Tem que ter um valor para o CDL, Apae, agentes de saúde e botam R$ 90 milhões que só Deus sabe onde vão gastar esse dinheiro em um mês, mas vão gastar em um mês os R$ 90 milhões” finalizou.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso

