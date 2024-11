Jovem de 18 anos é morta a facadas dentro de casa; namorado é suspeito do crime

A vítima, que era mãe e vivia com seus filhos, foi encontrada sem vida próximo ao portão de entrada da residência.





Na manhã desta terça-feira (26), mais um caso de feminicídio ocorreu no município de Crateús, no Ceará, quando uma jovem, identificada como Alana Martins da Silva, de 18 anos, foi morta a facadas dentro de sua própria casa, localizada na Rua Benedito Barroso, no bairro Frei Damião.





A vítima, que era mãe e vivia com seus filhos, foi encontrada sem vida próximo ao portão de entrada da residência. De acordo com informações preliminares, o principal suspeito do crime é o namorado de Alana, um adolescente de 17 anos.





A Polícia Militar do Ceará (PMCE) atuou de forma rápida e conseguiu capturar o suspeito ainda no mesmo bairro onde ocorreu o crime. Ele será conduzido para prestar depoimento e ficará à disposição da Justiça. A motivação do feminicídio ainda está sendo investigada pelas autoridades.





A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou, por meio de nota oficial, que a Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou em flagrante, na manhã desta terça-feira (26), um adolescente, de 17 anos, suspeito de envolvimento na morte de uma mulher, de 18 anos, que ocorreu na manhã do mesmo dia, em uma residência particular na cidade de Crateús – Área Integrada de Segurança 16 (AIS 16) do Estado.





Na ocasião, logo após o registro do crime, equipes da Força Tática (FT) da Polícia Militar empreenderam diligências e capturaram o adolescente, que já possui registros de atos infracionais análogos aos crimes de furto e furto qualificado. O objeto perfurocortante utilizado no crime foi encaminhado para a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), onde será periciado. Após a captura, o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Regional de Crateús, unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) na cidade, onde foi registrado um ato infracional.





GCmais