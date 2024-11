DESCASO: Gestão Ivo Gomes pode entregar obras do Mercado Central inacabadas

A rampa, um dos principais acessos à parte superior do mercado, ainda não foi concluída.

A reforma do pavilhão superior do Mercado Central de Sobral iniciada em janeiro de 2023, com previsão de entrega em 360 dias, ainda continua apesar de ter sido entregue dia 15 de fevereiro deste ano. O pavilhão foi liberado para os permissionários em meio às obras. Um dos principais acessos, que é a única rampa existente no equipamento, localizada na rua Viriato de Medeiros, ainda não foi finalizada e deixa uma dúvida se realmente será concluída.





A falta de rampa de acesso à parte superior do mercado desfavorece idosos e cadeirantes e ignora o direito à acessibilidade que é garantido por lei e que visa assegurar a livre locomoção e acesso a espaços e equipamentos a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.





Uma comerciante que não quis se identificar com medo de represália disse que a rampa tinha que ter sido a primeira a ser concluída porque muita gente não consegue subir escadas. Uma senhora disse para o Portal Paraíso que deixou de comprar roupa na parte superior do mercado para uma cadeirante porque não tem como ela subir para escolher.





A assessoria de imprensa da Prefeitura de Sobral não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso