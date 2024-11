LULA discute cortes e ministros reclamam de traição

A secretária-executiva da Casa Civil, Miriam Belchior, convocou ministros do Planalto para uma reunião em que Lula e a equipe econômica discutiram cortes nos gastos públicos. Presentes, Rui Costa, Fernando Haddad, Simone Tebet e Esther Dweck enfrentaram críticas dos ministros de Desenvolvimento Social, Previdência, Saúde, Educação e Trabalho, que se sentiram traídos por não terem sido informados previamente das medidas, que incluíram ajustes em benefícios como BPC e Fundeb. A tentativa de solução inicial de “combate às fraudes” foi considerada insuficiente por Tebet, o que enfatizou a necessidade de cortes reais. Até a AGU, representada por “Bessias”, foi mencionada pela tentativa de adicionar privilégio. As informações são de Cláudio Humberto, em Diário do Poder.





Foto: Ricardo Stuckert