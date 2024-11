MAIS UM VEXAME DA PREFEITURA DE SOBRAL: moradores do bairro Dom José abandonam casas por causa de mau cheiro de lagoa do Saae

Um dos moradores afirmou que a situação piorou quando um caminhão do Saae despejou uma quantidade grande de resíduos na lagoa.

O mau cheiro de três lagoas pertencente à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral (Saae), no bairro Dom José, está fazendo com que moradores abandonem suas casa por não suportarem o odor. Um dos moradores afirmou que a situação piorou quando um caminhão do Saae despejou uma quantidade grande de resíduos no equipamento na semana passada.





A dona de casa Deusimar Aragão, que mora na rua Prefeito Jerônimo Prado há 30 anos, de frente a uma das lagoas, disse que o mau cheiro é insuportável. “Já fazem 15 dias que estamos aqui aguentando o fedor insuportável. O vento quando leva para as outras casas, o povo fica se acabando e quando traz pra cá a gente fica sufocada. Não conseguimos comer e nem dormir porque ficamos sem respiração, morrendo sufocada”, lamentou a moradora.





O Sr. Gregório, que é mecânico, disse que de frente à lagoa muitas pessoas abandonaram suas casas por causa do problema. “Passei vários dias internado na Santa Casa e o médico disse que foi por causa do mau cheiro da lagoa. Aqui tem várias casas abandonadas porque as pessoas tiveram que sair porque não aguentaram a catinga”, relatou o mecânico.





Outra moradora que não quis se identificar disse que muitos residentes estão trancados porque não dá para ficar com as portas abertas devido ao mau cheiro. “Está com mais de uma semana que a população está trancada porque é impossível ficar com as portas abertas. A gente está numa época muito quente e ainda ter que ficar trancada dentro de casa, é horrível. A gente já perdeu até a vontade de se alimentar direito porque o cheiro é muito forte. A vontade de vomitar é muito grande” desabafou a moradora.





A assessoria de imprensa do Saae não atende às tentativas de contato do Portal Paraíso.





Por Edwalcyr Santos