Saiba como a vitória de Donald Trump pode impactar o Brasil

Políticas do republicano nas áreas de imigração, economia e meio ambiente podem afetar os brasileiros.

Com a vitória de Donald Trump nas eleições para presidente dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), muitos brasileiros provavelmente se perguntaram qual será o impacto prático do resultado para o Brasil. Pensando nisso, o Pleno.News apurou como algumas medidas projetadas pelo republicano podem afetar a sociedade brasileira de alguma forma.





Na área de imigração, Trump já deixou claro que pretende agir para retomar políticas adotadas na época em que era presidente. Além disso, o próximo presidente americano prometeu que irá fazer a maior deportação em massa da história dos EUA. Com isso, devem ser deportados até 11 milhões de imigrantes irregulares, o que inclui cerca de 200 mil brasileiros.





Por outro lado, no entanto, o republicano quer facilitar a obtenção da residência permanente para estrangeiros formados em universidades americanas, o que deve ser positivo para os mais de 16 mil brasileiros que estudam atualmente em instituições de ensino superior do país, segundo o Education USA.





Já na área econômica, o plano de Trump inclui determinar uma tarifa de 10% sobre importados, o que deve afetar exportadores de todo o mundo, inclusive do Brasil. Porém, as tarifas devem ser ainda maiores para a China, com alíquotas de até 60%. Diante disso, novos espaços podem ser abertos para exportações brasileiras, como de itens fundamentais para indústrias de alta tecnologia.





Por fim, no meio ambiente, Trump disse que abandonará o Acordo de Paris para o Clima em seu primeiro dia de mandato e destacou que quer intensificar o uso de combustíveis fósseis, com novos projetos de extração. A medida em si deve baratear o preço do barril de petróleo no mercado internacional, o que consequentemente pode ajudar o preço da gasolina nas bombas brasileiras.





Fonte: Pleno News