Líderes mundiais saúdam Trump; Lula, pró-Kamala, pede diálogo

Trump derrotou a democrata Kamala Harris.

Líderes internacionais parabenizaram Donald Trump pelo retorno à Presidência dos Estados Unidos. O republicano derrotou Kamala Karris, vice-presidente dos Estados Unidos e principal adversária do político.





O presidente Lula, que contrariou boas práticas da diplomacia mundial e chegou a declarar publicamente torcida pela derrotada Kamala, se pronunciou sobre a vitória de Trump e pediu diálogo.





“Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo”.





O resultado também foi celebrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que mantém uma boa relação com Trump e se manifestou antes mesmo de Lula.





“Parabéns, meu amigo, por esta vitória épica que marca não apenas seu retorno à Casa Branca, mas também o triunfo da vontade popular sobre os desígnios arrogantes de alguns poucos que desprezam nossos valores, nossas crenças e nossas tradições”, diz trecho do recado publicado por Bolsonaro na rede social X.





Veja outras manifestações de líderes mundiais:





Emmanuel Macron, presidente da França:





“Pronto para trabalharmos juntos como fizemos por quatro anos. Com suas convicções e as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade”.





Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel:

“Seu retorno histórico à Casa Branca oferece um novo começo para a América e um poderoso compromisso com a grande aliança entre Israel e a América”.





Mark Rutte, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte):





“Sua liderança será novamente a chave para manter nossa aliança forte. Estou ansioso para trabalhar com ele novamente para promover a paz através da força através da Otan”.









Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia:





“Lembro-me do nosso grande encontro com o presidente Trump em setembro, quando discutimos em detalhes a parceria estratégica Ucrânia-EUA, o Plano de Vitória e maneiras de pôr fim à agressão russa contra a Ucrânia”.









Giorgia Meloni, primeira-ministra italiana:





“A Itália e os Estados Unidos são nações ‘irmãs’, ligadas por uma aliança inabalável, valores comuns e uma amizade histórica. É um vínculo estratégico, que estou certo que iremos agora reforçar ainda mais. Bom trabalho, presidente”.









Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido:





“Estamos lado a lado na defesa dos nossos valores partilhados de liberdade, democracia e negócios. Do crescimento e da segurança à inovação e à tecnologia, sei que a relação especial entre o Reino Unido e os EUA continuará a prosperar”.









Nayib Bukele, presidente de El Salvador:





“Parabéns ao presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump. Que Deus o abençoe e o guie”.









Yoon Suk-yeol, presidente da Coreia do Sul:





O escritório presidencial da Coreia do Sul afirmou que irá construir uma “parceria de segurança perfeita” com a nova administração dos EUA.









Elon Musk, bilionário e apoiador:





“O povo da América deu a Donald Trump um mandato cristalino para a mudança nesta noite.”





(Diário do Poder)

Foto montagem