MATANÇA DESENFREADA NA CIDADE DE SOBRAL!

O jovem Antônio José de Lima Silva, de 28 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu na Santa Casa de Misericórdia, após ser baleado nesta quarta-feira (13), enquanto trabalhava. De acordo com informações, Antônio que era funcionário de um depósito de construções no bairro Padre Palhano, estava realizando uma entrega de materiais no bairro Dom José I, conhecido como Alto Novo, quando foi surpreendido por indivíduos armados que já o aguardavam no local. Eles efetuaram vários disparos contra a cabeça da vítima, que ainda chegou a ser socorrida para o hospital Santa Casa por uma ambulância do SAMU, mas não resistiu e morreu.





Antônio José, que não tinha passagens pela polícia e era conhecido como trabalhador e pai de dois filhos, foi socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Civil informou que não há indícios de envolvimento do jovem em atividades criminosas, o que torna o crime ainda mais chocante para a comunidade local. As motivações para o homicídio permanecem desconhecidas e têm gerado grande repercussão e comoção nas redes sociais.





O Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Polícia Civil assumiu a investigação e está reunindo informações e depoimentos para identificar os responsáveis e esclarecer o que motivou o crime.





Sobral registra 96 homicídios dolosos no corrente ano!





Com Fnews