Cartão de TODOS | Solicitação de direito de resposta

Nota à imprensa





Em respeito ao compromisso com a transparência e ética que sempre guiaram o nosso trabalho, o Cartão de Todos vem a público esclarecer que, durante um contato de rotina para atualização de cadastro, houve um engano no envio de uma imagem com informações de cadastro relacionados à lista de dependentes de outra cliente.





Assim que tomamos conhecimento do ocorrido, imediatamente iniciamos medidas para resolver a situação. Nossa equipe está tentando contato com a cliente afetada para esclarecer o ocorrido, apresentar nossas sinceras desculpas e reforçar nosso compromisso com a privacidade e a segurança das informações dos nossos usuários.





Ressaltamos que estamos revisando e fortalecendo nossos procedimentos internos de treinamento e controle de informações para que situações como esta não voltem a ocorrer. Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos que a confiança e o bem-estar dos nossos clientes são nossas prioridades.





Sobral, Ceará, 11 de novembro de 2024