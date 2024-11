MAYRA PINHEIRO: Suspensão de serviços de ortopedia no IJF agrava crise e coloca centenas de cirurgias em risco (vídeo)

Serviços de Ortopedia são suspensos no IJF por falta de pagamento, afetando centenas de cirurgias eletivas e expondo escassez de medicamentos e equipamentos.





A Cooperativa de Ortopedia e Traumatologia do Ceará suspendeu, a partir desta sexta-feira (1º), os serviços prestados no Instituto Doutor José Frota (IJF) devido a atrasos nos pagamentos. A medida impacta diretamente o atendimento hospitalar, resultando no cancelamento de centenas de cirurgias eletivas. Além da falta de pagamento aos profissionais, a deputada federal e ex-presidente do Sindicato dos Médicos, Mayra Pinheirio, denunciou em vídeo que o hospital enfrenta problemas de infraestrutura e não fornece insumos básicos, como medicamentos analgésicos, essenciais para o atendimento emergencial e de rotina. Atualmente, o IJF conta com apenas um tomógrafo em funcionamento, limitando ainda mais os serviços de diagnóstico e agravando a situação de quem depende do hospital para tratamentos de urgência e emergência.





✴️ CÁ PRA NÓS: É inaceitável que o principal hospital de emergências do Ceará, o IJF, enfrente uma situação tão grave, com serviços de Ortopedia suspensos por falta de pagamento e escassez de medicamentos básicos. Essa crise não afeta apenas a estrutura hospitalar, mas coloca em risco a saúde de centenas de pacientes que precisam de cirurgias e atendimento especializado. A falta de equipamentos em pleno funcionamento, como tomógrafos, evidencia o descaso com a gestão da saúde pública, deixando profissionais sem apoio e a população vulnerável sem o atendimento essencial.





(César Wagner)