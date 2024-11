Polícia Civil prende mulher que chefiava grupo criminoso e ordenava mortes é presa em Fortaleza/CE

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) divulga nesta segunda-feira (25), os detalhes da investigação que resultou na prisão de uma mulher, apontada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), como responsável por diversas ações criminosas envolvendo tráfico drogas e homicídios. A captura aconteceu na Avenida Beira Mar, no bairro Meireles. Ela foi autuada em flagrante pelo crime de integrar organização criminosa.





O alvo da investigação tem 33 anos e é apontada como chefe de um grupo criminoso, com atuação no bairro Vicente Pinzón, responsável por determinar execuções e administrar o sistema financeiro do grupo criminoso.





A ação que resultou na prisão foi coordenada pela Draco, com apoio do Departamento de Polícia Judiciária Especializada (DPJE), do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Sul (DPJI-Sul) e do Departamento de Inteligência Policial (DIP). Com a investigada, foram apreendidos celulares e outros objetos que subsidiarão investigações.





(CN7)