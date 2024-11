"Não vou botar câmera em policial meu", diz Caiado

Governadores de Minas Gerais e Santa Catarina boicotaram a reunião.

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), disse durante reunião entre governadores e o presidente Lula (PT) que os policiais do estado de Goiás não irão fazer uso de câmeras corporais, “sou governador de estado, fui eleito pelo meu povo. Não vou botar câmera em policial meu de maneira alguma. Não existe a hipótese de eu colocar câmera em policial meu”, afirmou o governador.





“Tenho que ter uma corregedoria séria, honesta, que não admita milícia. Não vou caminhar em uma situação como essa em que estamos aqui, a pagar salário e receber ordem do Congresso, da União, para dizer como vou me comportar em Goiás. Isso é inadmissível, é uma usurpação de poder, invasão de prerrogativa, em uma prerrogativa que já está garantida a nós, governadores”, complementou.





A reunião ocorreu no Palácio do Planalto e tinha como pauta discutir a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da segurança pública que tem como objetivo ampliar a união do governo federal com as suas federações.





O texto foi apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski e pelo presidente Lula (PT) aos 13 governadores que participaram da reunião no Palácio do Planalto, morada do Lula. A PEC será posteriormente enviada ao Congresso Nacional para ser votada.





Os governadores de Minas Gerais e Santa Catarina, Romeu Zema (NOVO) e Jorginho Mello (PL) resolveram boicotar a reunião pois o texto não levou em conta as propostas do Consórcio Integrado dos Estados do Sul e do Sudeste (Cosud), que ambos os estados fazem parte.





(Diário do Poder)