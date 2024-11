Neymar solta o verbo após suposto furto de anel por torcedor: “Pena”

O jogador se aborreceu após um vídeo circular nas redes sociais e uma página de fãs afirmar que a joia havia sido levada de seu dedo

Neymar ficou pistola com a informação de que teria sido furtado por um torcedor na última segunda-feira (4/11), antes da partida do Al-Hilal contra o na Liga dos Campeões da AFC. A notícia que viralizou foi de que ele teria perdido um anel de R$ 86 mil.





Um vídeo onde o atleta passa cumprimentando um fã na arquibancada circulou nas redes sociais e logo os rumores do crime aumentaram. Nas imagens, o pai de Mavie dá a mão para o rapaz, que faz um movimento como se tivesse removido algo de seu dedo. Em seguida, o atacante olha para a mão, como se sentisse falta de algo, mas não reage.





Mas parece que tudo se tratou de um engano e Neymar não estava usando nenhuma joia antes da partida. Só que ele não gostou nem um pouco da repercussão do caso e usou o Instagram de fãs de futebol para se queixar.





“Vocês estão ficando malucos! Só nessa semana, já foram três fake news. Uma página desse tamanho, cheia de seguidores, propagando mentiras. Fica difícil… Uma pena o Brasil me tratar assim”, lamentou ele.





Depois da queixa do atleta, o perfil apagou a publicação. No Twitter, os internautas reagiram à reclamação do jogador do Al-Hilal.





“3 fake news: da volta dele ao Santos, do anel e da saída dele da Arábia. Hahahahaahah”, apontou um. “Neymar já tem mais aparições respondendo posts do Instagram do que aparições em campo. Lamentável o rumo que a carreira dele tomou”, disprou outro; “A subcelebridade Neymar Jr. kkkkkk”, criticou um terceiro. “Após a queixa, a página apagou a publicação”, indicou mais um.





Fonte: Metrópoles