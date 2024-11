“Pânico”, um dos executores de onda de assassinatos em Teresina, é morto em confronto

Pânico é suspeito de participar de uma onda de assassinatos na zona Norte de Teresina em outubro.

João Vitor Damasceno dos Santos, conhecido popularmente como “pânico”, foi morto na tarde desta quinta-feira (14), durante um confronto com Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI). O jovem, de 17 anos, é apontado como um dos executores na onda de assassinatos na zona Norte de Teresina no início de outubro.





Além disso, ele era irmão de Israel de Assis Damasceno dos Santos, acusado de comandar as mortes da noite do dia 03 de outubro, na região da Grande Santa Maria. Na época dos crimes, João, por ser menor de idade, foi apreendido e conduzido ao Centro Educacional Masculino (CEM), porém fugiu tempo depois.





Conforme o Chefe do Departamento Geral de Operações da PMPI, Coronel Jacks Galvão, após a fuga, a região voltou a registrar muitos crimes. Ao receber informações de onde o suspeito estava localizado, uma equipe foi até o local. Durante a abordagem, João estava acompanhado de outro jovem, identificado como Antonio Francisco, de 18 anos.





COMO ACONTECEU:





“Um deles reagiu, atirando contra as nossas guarnições e as nossas expedições também reagiram, onde o João Vitor foi atingido encaminhado ao HUT, mas tivemos a informação agora que ele teve o óbito confirmado. O outro que estava com ele que é o Antônio, de 18 anos, foi trazido agora para o DHPP, para que se faça uma apuração sobre os fatos sobre os crimes que eles estão envolvidos”, afirmou o coronel.









SUSPEITO DE MORTE DE POLICIAL





O Coronel informou que o jovem possui envolvimento em vários homicídios, assaltos, e tráfico de drogas. “Inclusive poderia ser ele o piloto da moto que fez o homicídio contra o sargento. [...] Essas são ações que vão ser investigadas. O DHPP está à frente dessa investigação. A informação que temos, é que ele estaria participando também desse crime, mas temos vários crimes atribuídos a ele e a turma dele”, pontuou.





Via meio norte