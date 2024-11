TR4GÉDIA: casal morre e criança fica ferida em acidente no Piauí

Colisão entre moto e caminhonete Hilux causa a morte de casal na PI-143.





Um grave acidente na PI-143 em Jacobina do Piauí resultou na morte de um casal e deixou uma criança ferida. A moto em que estavam foi atingida por uma caminhonete, cujo motorista fugiu do local. A criança foi levada ao hospital e passou por cirurgia. A Polícia Militar investiga a dinâmica do acidente e busca o motorista da Hilux.





O Que AconteceuColisão Fatal em Jacobina do Piauí: Na área urbana de Jacobina do Piauí, um casal identificado como Edmundo Sousa Silva (38 anos) e Josineide da Costa Silva, conhecida como Neidinha (32 anos), seguia de motocicleta com a filha pela PI-143 em direção ao Centro da cidade. Nas proximidades da agência dos Correios, a motocicleta foi atingida por uma caminhonete Toyota Hilux preta com placa de Paulistana.





Vítimas Levadas ao Hospital: Após o acidente, o casal e a criança foram encaminhados para o Hospital Regional de Paulistana e, devido à gravidade dos ferimentos, transferidos para o Hospital Regional de Picos. Edmundo e Neidinha não resistiram aos ferimentos e morreram na unidade hospitalar, enquanto a filha permanece internada após cirurgia.





Fuga do Motorista: O motorista da Hilux abandonou o veículo no local e fugiu sem prestar socorro. A Polícia Militar de Jacobina do Piauí apreendeu a caminhonete e realiza investigações para identificar o motorista e esclarecer a dinâmica da colisão.





