POLÍCIA APREENDE ARMAS DE FOGO, DROGAS E DINHEIRO NA ZONA RURAL DE SOBRAL

No final da noite de ontem (4), equipes da Delegacia Regional de Polícia Civil de Sobral e do BPRAIO realizaram uma operação na localidade do Serrote do Piaba, zona rural de Sobral, no objetivo de desarticular um grupo criminoso que estaria agindo nas cidades de Groaíras, Cariré e Sobral.





Durante o cerco na residência que o grupo estava, houve uma intensa troca de tiros, um homem com uma extensa ficha criminal e que possuía Mandado de Prisão em aberto foi alvejado e socorrido ao Hospital Santa Casa de Sobral, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito, os outros envolvidos conseguiram fugiram na área de mata.





Na ação, foram apreendidos dois revólveres, várias munições de diversos calibres, Maconha, Cocaína, celulares e quase vinte e oito mil reais.





Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral para a lavratura dos procedimentos cabíveis.





(Fonte: CPRAIOSOBRAL)