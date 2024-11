Polícia Civil não para de trabalhar e apreendeu cerca de 40 kg de maconha em Juazeiro do Norte/CE

O material foi recolhido e apresentado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.

Uma ofensiva da Polícia Civil (PCCE) resultou na apreensão de cerca de 40 kg de maconha em Juazeiro do Norte. Os tabletes da droga, embalados como se fossem presentes, foram apreendidos por uma equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) do Cariri no bairro Frei Damião.





Conforme informações policiais, oriundas da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), uma chácara situada no bairro Frei Damião funcionava como um depósito de drogas. Ao tomarem conhecimento da denúncia, uma equipe do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte diligenciou até o local.





O portão do imóvel desabitado se encontrava aberto quando a equipe policial chegou no endereço. Por esse motivo, os policiais civis entraram no imóvel e encontraram, no primeiro andar do prédio, 39 tabletes de maconha embalados para presente, totalizando 39,15 kg do entorpecente, e uma balança. O material foi recolhido e apresentado na Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.





Via Edwalcyr Santos