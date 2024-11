Pitbulls dilaceram perna de garoto de 12 anos e matam cadela em São Paulo

O menino foi submetido a uma cirurgia e permanece internado em um hospital da cidade, sem previsão de alta.

Enquanto andava de bicicleta, um menino de 12 anos sofreu graves ferimentos ao ter a pernas dilaceradas ao ser atacado por dois pitbulls no município de Registro, no interior de São Paulo. Durante o incidente, uma cadela que estava próxima ao garoto também foi brutalmente ferida e não resistiu aos ataques. O menino foi submetido a uma cirurgia e permanece internado em um hospital da cidade, sem previsão de alta.









Cães foram recolhidos





Uma mulher, vizinha do local do ataque, tentou ajudar o garoto, mas, ao abrir o portão, sua própria cadela escapou e acabou sendo atacada e morta pelos pitbulls. Segundo o delegado do 1º Distrito Policial de Registro, Filipe Costamilan Pereira, os animais foram recolhidos por seus donos, que também possuem outros dois filhotes da mesma raça.





Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso foi registrado como lesão corporal e omissão de cautela na guarda de animais. A tutora dos cães foi localizada e encaminhada à delegacia para prestar depoimento, e as investigações seguem em andamento.





Via portal Meio News