ARROBA BOVINA: EXPECTATIVA É DE AUMENTO, PODENDO CHEGAR A 340 REAIS ATÉ FIM DO ANO, PREVÊ ANALISTA

A arroba da carne bovina segue em disparada no Brasil, e tudo indica que os preços devem continuar nas alturas. Segundo Fernando Henrique Iglesias, analista da Safras e Mercado, em entrevista ao portal Notícias Agrícolas, o mercado pode ver novas altas até o final do ano, com a arroba chegando a impressionantes R$ 340,00.





O portal menciona que o movimento é alimentado pelo aumento nas exportações brasileiras. Houve um salto de 25% do total produzido em 2020 para 40% em 2024.





Com essa fatia da produção destinada ao exterior, a oferta no mercado interno diminui, elevando os preços para o consumidor brasileiro. É uma dinâmica que pressiona ainda mais os custos de quem tem a carne bovina como parte do cardápio diário.





Fonte: +55INVEST