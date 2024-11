Homem é morto a tiros após tentar invadir igreja durante culto

Um homem de 39 anos foi morto a tiros na noite de domingo (27/10) em Itajaí, no Litoral Norte de Santa Catarina, após tentar invadir uma igreja armada com uma faca. Segundo informações da Polícia Militar, ele chegou ao local embriagado e agiu de forma agressiva ao ser barrado pelo porteiro de 41 anos, a quem feriu com a faca. O atirador, que seria uma segurança contratada pela igreja, fugiu sem ser identificado após disparar contra o invasor.





O incidente ocorreu por volta das 21h, no bairro Cidade Nova. A Polícia Civil investiga o caso para localizar o autor dos disparos. De acordo com o relatório da PM, uma briga entre o invasor e a segurança culminou nos tiros. A corrida foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. O porteiro também recebeu atendimento médico e estava em condição estável.





Via portal do Ancorador