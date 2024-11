PRF aborda carro idêntico a viatura policial dos EUA em Caruaru

Alteração de característica constava no documento do veículo, mas outras infrações foram verificadas na abordagem.





Um carro caracterizado como uma viatura de polícia dos Estados Unidos chamou a atenção de policias rodoviários federais neste domingo(3), na BR 104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Apesar de inusitadas, as modificações no veículo estavam autorizadas pelo Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE).





Policiais realizavam uma fiscalização no Km 63 da rodovia, quando abordaram um carro modelo Astra com diversas modificações para se parecer com uma viatura norte-americana. Ao verificar a documentação apresentada pelo motorista, a equipe constatou que a alteração de característica constava no licenciamento do veículo.





Via portal do Ancorador