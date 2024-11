Mulher é encontrada morta após sair para encontro em Fortaleza/CE

Uma mulher de 30 anos, identificada como Bruna Gonçalves, foi encontrada morta em uma residência no bairro Varjota, em Fortaleza, após passar três dias sem contato com a família. Um homem de 20 anos, suspeito de matar Bruna, foi preso em flagrante pela Polícia.





Segundo amigos e familiares, Bruna teria saído para um encontro com o suspeito no dia 23 de outubro, e foi encontrada morta no dia 26. A família só soube da morte no dia 1º de novembro.





Bruna tinha três filhos, com idades de 2, 3 e 7 anos. Ela estaria no quinto mês de gestação de um quarto filho. O corpo da vítima foi encontrado com perfurações de faca no rosto e no corpo.





No dia 26 de outubro, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de lesão em uma vila no bairro Varjota. Ao chegar ao local, os agentes encontraram a vítima ensanguentada no chão, já sem sinais vitais. O SAMU foi acionado e a morte de Bruna foi confirmada pela equipe médica ainda no local.





Moradores da região informaram que o suspeito de 20 anos havia fugido pelo telhado e tinha pulado para o quintal de uma casa próximo. Os militares entraram na residência e encontraram o homem com as roupas sujas de sangue, momento no qual ele se entregou e teria confessado o crime.





À polícia, a família afirmou que teve o último contato com Bruna no dia 23 de outubro, por volta das 15h. O boletim de ocorrência pelo desaparecimento da jovem foi feito no dia 31 de outubro. Devido à distância, os familiares não tinham sempre contato com Bruna, que estava morando com um amigo no bairro Montese.





Na última sexta-feira (1º), já depois de registrado o boletim de ocorrência, a mãe de Bruna foi informada de que o corpo dela estava na Perícia Forense.





Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que o caso foi investigado pelo 9º Departamento Policial, "que concluiu o fato e remeteu o inquérito ao Poder Judiciário". O suspeito teve a prisão em flagrante convertida para preventiva pela Justiça.





