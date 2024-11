Mercado espera dólar mais caro e inflação mais alta

O Banco Central divulgou nesta segunda-feira (4) mais uma edição do Boletim Focus, documento com a expectativa do mercado financeiro em relação ao desempenho da economia brasileira.





Pela quinta semana consecutiva, os analistas financeiros revisaram para cima a expectativa em relação ao IPCA, marcador oficial da inflação. O índice, esta semana, ficou em 4,59% para 2024. Estava em 4,55% na semana passada. A novidade desta edição é que houve impacto na inflação prevista até para 2026, reajustada para 3,61% ante o 3,60% da semana anterior.





A projeção para a cotação do dólar também foi impactada. Há 4 semanas a expectativa era da moeda sendo negociada em R$5,40. Na semana passada, o valor subiu para R$5,45 e na edição de hoje do Focus está em R$5,50. O mercado também reajustou as projeções para 2025, R$5,43; 2026, R$5,40; e 2027, R$5,40.





A previsão para o PIB também foi reajustada com ligeira alta, passou de 3,08% para 3,10% este ano. Não houve alteração para os anos seguintes.





(Diário do Poder)