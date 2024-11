Policiais civis participam de ação alusiva ao Novembro Azul para prevenção ao câncer de próstata

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do Departamento de Assistência Médica e Psicossocial (Damps), promoveu na manhã desta quarta-feira (27), uma roda de conversa com policiais civis e colaboradores da instituição com orientações para a prevenção ao câncer de próstata. O encontro alusivo ao Novembro Azul, aconteceu na sede da Polícia Civil, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), no bairro Aeroporto, em Fortaleza.



O diretor de Planejamento e Gestão Interna da PCCE, Otávio Coutinho, ressaltou o trabalho realizado pelo Damps, que atua na promoção de um atendimento humanizado voltado para os policiais civis. Além disso, ele explicou sobre a importância da temática abordada no evento. “A prevenção ao câncer de próstata ainda pode ser um assunto de muitos tabus para os homens, mas é importante que seja abordado, visto que estamos falando de saúde, e precisamos nos prevenir de doenças”, disse.



Durante a roda de conversa, o clínico-geral do Damps, Joaquim Diogo, falou sobre cuidados e prevenção ao câncer de próstata. “Os homens que têm uma vida corrida, acabam não se cuidando como deveriam, bem como, existe a situação de preconceito, mas podemos diminuir os fatores de riscos cuidando da saúde. Com isso, é importante uma alimentação saudável, atividade física e consultas de rotina, além de não fumar e não ingerir bebida alcoólica”, explicou.



O médico tirou dúvidas dos participantes, ressaltou a importância da realização de exames, idade para realização do exame de toque, explicou sobre os possíveis sintomas do câncer de próstata e reforçou a importância da prevenção para o diagnóstico precoce. Durante o evento foram realizados os serviços de massagem, escalda pés e consultas.



A diretora do Damps, Sônia Amaral, finalizou o encontro agradecendo a presença de todos e relembrando o cuidado diário com a saúde. “Neste mês de novembro, trouxemos a temática do autocuidado para os homens. Hoje falamos sobre a prevenção ao câncer de próstata, a importância de uma alimentação saudável e da prática de atividade física “, finalizou.