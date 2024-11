Suspeitos de tráfico de drogas e por integrar grupo criminoso são capturados na Região Sul do Estado

Em duas ações distintas realizadas pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), nessa terça-feira (26) e nesta quarta-feira (27), policiais civis cumpriram dois mandados de prisão, um de sentença condenatória e outro preventiva, em desfavor de uma mulher, de 38 anos, e de um homem, de 21 anos, pelos crimes de tráfico de drogas e por integrar grupo criminoso. As prisões ocorreram nos municípios de Juazeiro do Norte e Barbalha, ambos localizados na Área Integrada de Segurança 19 (AIS 19) do Estado.





Segundo informações policiais, a mulher foi condenada por crime de tráfico de drogas. Ela havia sido presa em flagrante em posse de 1,5kg de crack, em Juazeiro do Norte. A mulher deve cumprir uma pena de 12 anos de reclusão em regime fechado.





Com o mandado de prisão em mãos, equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte localizaram e prenderam a mulher, na manhã de hoje (27), no bairro Frei Damião, em Juazeiro do Norte. Após a prisão, ela foi conduzida para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde a ordem judicial foi cumprida. Agora, ela está à disposição da Justiça.

Prisão em Barbalha





Em uma outra ação, os policiais civis do NCTD da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte cumpriram um mandado de prisão preventiva em desfavor de um homem, de 21 anos, suspeito de integrar um grupo criminoso. O alvo foi localizado na tarde dessa terça-feira (26), no no bairro Bela Vista, no município de Barbalha (AIS 19).





Conforme apurações policiais, o homem, que possui passagens por violência doméstica, era alvo da operação “Rigore” desencadeada pela PCCE, em maio deste ano. Após a prisão o suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde a ordem judicial, expedida pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza/CE, foi cumprida. Agora, ele está à disposição do Poder Judiciário.

Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/





As denúncias também podem ser encaminhadas para o telefone (88) 2157-8021, número do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas (NCTD) da Delegacia Regional de Juazeiro do Norte. O sigilo e o anonimato são garantidos.