STF deve negar pedido de Bolsonaro para ir à posse de Trump

O Supremo Tribunal Federal (STF) deve negar o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para ir à posse de Donald Trump, no dia 20 de janeiro de 2025, nos Estados Unidos. A informação é da CNN Brasil.





O republicano venceu o pleito contra a vice-presidente, Kamala Harris, e vai assumir a Casa Branca pela segunda vez.





O Supremo bloqueou o passaporte do ex-presidente por suposto envolvimento em um golpe de Estado, no fim de 2022. O Poder Judiciário vai manter o documento de Bolsonaro bloqueado enquanto investiga o caso.





Bolsonaro entregou o passaporte por determinação do ministro Alexandre de Moraes. A Corte julgou necessária a ação para supostamente prevenir a fuga do ex-presidente para fora do país durante as investigações da Polícia Federal.





Moraes afirmou que o “desenrolar dos fatos demonstrou a possibilidade de tentativa de evasão dos investigados”. A Polícia Federal pretende concluir a investigação ainda em 2024.





Depois disso, o caso vai para o procurador-geral da República, Paulo Gonet. O jurista vai decidir se haverá uma denúncia contra Bolsonaro.





Lula menciona “relação civilizada” com Donald Trump





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz esperar uma relação civilizada com Trump. O petista deu a declaração no programa PODK Liberados, da RedeTV!, comandado pelos senadores Jorge Kajuru (PSB-GO) e Leila Barros (PDT-DF).





Quando interpelado sobre “o que poderia acontecer de pior com o Brasil”, com a vitória do republicano, Lula disse não encarar a situação dessa maneira. O presidente brasileiro afirmou que, embora não conheça Trump pessoalmente, espera construir uma “convivência” com ele.





“Conheço o Trump de ouvi dizer, de ver matéria dele, de ouvi-lo na televisão”, afirmou o petista. “Mas espero que a convivência seja civilizada, como já tive com o George W. Bush, que era do Partido Republicano, com o Barack Obama e o Joe Biden. Essa é a relação que quero estabelecer.”





Fonte: Revista Oeste