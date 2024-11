Trump deve elucidar ida de Filipe Martins aos EUA, diz Eduardo

Caso que manteve o assessor especial de Jair Bolsonaro preso por seis meses pode ser esclarecido.

A posse de Donald Trump, em 20 de janeiro do próximo ano, trará uma série de mudanças na política internacional. Dentre elas, a deflagração de uma possível “fraude” sobre o processo acusatório de Filipe Martins, que, de acordo com a Justiça brasileira, teria entrado nos Estados Unidos em companhia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em dezembro de 2022. Tal expectativa anima o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que acredita na hipótese.





O ex-assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República no governo Jair Bolsonaro foi acusado de ter viajado para os EUA de maneira ilegal. Ele até estava na lista de convidados, mas não chegou a embarcar.





Justamente esta viagem serviu de justificativa para o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenar a prisão de Filipe por seis meses. Solto em agosto, Martins segue em liberdade provisória sem qualquer razão jurídica para tal.





– Foi inserida uma entrada falsa do Filipe Martins no território americano por burocratas de imigração – disse Eduardo Bolsonaro ao jornal Gazeta do Povo.





Ele acredita que “agora que passaram as eleições” americanas, esses fatos virão “à tona através do Congresso dos EUA”.





O parlamentar articula junto a republicanos levantamentos sobre o caso a fim de esclarecer o ocorrido.





– Pegando as informações corretas, achando a pessoa que alterou a entrada do Filipe Martins nos EUA, a gente provavelmente também chegará nas autoridades brasileiras que provocaram os americanos para fazer essa inserção falsa – observou o deputado.





Fonte: Pleno News