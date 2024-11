UNINTA promove sua III Exposição Fotográfica de Arquitetura

Na próxima segunda-feira (11/11), ocorrerá em Sobral o lançamento da III Exposição Fotográfica de Arquitetura do Centro Universitário Inta (UNINTA), que tem como tema “Olhar sobre o Tempo e o Espaço”. Com a curadoria do Professor Me. Matheus Salvany, o evento reúne cliques dos acadêmicos do curso de Arquitetura e Urbanismo, matriculados na disciplina de Oficina de Fotografia, e ficará aberta ao público até o dia 11 de dezembro, na galeria cultural do UNINTA, localizada no bloco D. Com um total de 16 fotos selecionadas e abordando locais simbólicos como a Praça da Coluna da Hora, o Beco do Cotovelo e a Praça do Patrocínio, a atividade está prevista para começar a partir das 18h.





De acordo com o futuro arquiteto e estudante do sétimo semestre, Raimundo José, a experiência como um dos autores da exposição foi transformadora. ``Neste semestre, a fotografia adquiriu um novo significado para mim. Por meio da disciplina, aprendi que fotografia é muito mais do que alguns simples cliques; é estudo, prática e referências artísticas. Na arquitetura, a arte de fotografar desempenha um papel crucial, pois é por meio dela que podemos evidenciar e valorizar a arquitetura que, muitas vezes, passa despercebida na correria do dia a dia, enaltecendo a cultura e a identidade de projetos formidáveis que nos cercam´´, destacou





Segundo o curador do evento, a iniciativa busca proporcionar novas vivências aos estudantes. “Acredito muito na força transformadora e formativa da arte. Esta exposição é, na verdade, uma ação de estímulo aos estudantes, além de uma experiência que traz a reflexão sobre como a fotografia pode revelar olhares singulares sobre objetos e caminhos cotidianos. Teremos um espaço modificado dentro do UNINTA, onde a arte será a grande protagonista. Além disso, com essas exposições, estamos formando um banco de imagens do nosso patrimônio histórico, que servirá às futuras gerações”, colocou.





Referência para a região e coordenado pelo Prof. Me. Adilson Manuel, o curso de Arquitetura e Urbanismo do UNINTA possui um projeto pedagógico que prioriza uma formação ampla, com foco na concepção arquitetônica como um todo, entendendo a Arquitetura como obra construída e não limitada apenas ao projeto. Outro aspecto relevante é a relação com a cidade, em uma abordagem abrangente do contexto socioeconômico e político, de modo a capacitar o estudante a atuar com consciência dos diversos atores que influenciam a produção arquitetônica e urbanística.













Serviço

Evento: III Exposição Fotográfica de Arquitetura do Centro Universitário Inta (UNINTA)

Tema: “Olhar sobre o Tempo e o Espaço”.

Dia: Dia 11/11 (segunda-feira)

Hora: 18h

Onde: Hall bloco D - UNINTA - Sobral

Contato: (88) 9.9255-1263 - Instagram @fau_uninta