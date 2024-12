Adolescente de 14 anos é arrastado para fora de casa e executado com tiros na cabeça

Arma apreendida uma semana antes com o adolescente pode ser o motivo da morte.

Permanece desconhecida a autoria do assassinato de um adolescente de 14 anos, arrastado de dentro da própria casa e morto com vários tiros, no bairro Mucunã, em Maracanaú. As polícias Civil e Militar realizam buscas pelos suspeitos, ainda não identificados. Antônio Vitor de Oliveira teve a casa invadida no último sábado (28) e levado pelos criminosos para ser executado em um terreno baldio nas proximidades. Ele foi atingido com vários tiros, todos na região da cabeça.





O corpo foi examinado no local do crime por uma equipe da Perícia Forense do Ceará (Pefoce) e os indícios do crime foram compartilhados com o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Metropolitana de Maracanaú.





Na semana em que foi executado, o adolescente havia sido apreendido por porte ilegal de arma de fogo, por ter sido flagrado com um revólver calibre .38. Os investigadores estudam a "possível relação" entre a perda da arma, que ficou apreendida, com a morte de Antônio Vitor. Outra vertente analisada pela investigação é a possibilidade de o crime ter sido praticado por integrantes de um grupo criminoso rival ao que atua no bairro Mucunã.





(CN7)