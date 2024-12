Líder do governo Lula na Câmara usa dados de inflação do governo Bolsonaro

José Guimarães (PT-CE), líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, compartilhou uma postagem com dados errados sobre a inflação no Brasil. A publicação usava informações de 2022, durante o governo de Jair Bolsonaro, para destacar um cenário de inflação baixa no País, mas foi apagada após a identificação do erro.





Na postagem feita no Twitter/X, Guimarães comparava a inflação brasileira com a de outros países, utilizando a taxa de 4,4%, registrada em 2022. Atualmente, contudo, a inflação brasileira está projetada para encerrar 2024 em 4,9%, acima do teto da meta de 4,5%, conforme dados do Banco Central.





Antes de Guimarães remover a postagem, Bolsonaro capturou a publicação e a repostou em suas redes sociais, acusando o deputado de disseminar fake news.





“Mais uma mentira diária explícita e nada de Inquérito das Fake News, buscas e apreensões, prisões, cem dias seguidos de comentários no Jornal Nacional”, escreveu Bolsonaro no Twitter/X. Ele ainda ironizou o fato de o erro ter sido cometido por um líder governista: “Petista fazendo aquela fake news e usando dados do meu governo para enganar o internauta, alegando ser do governo do PT.”





Segundo o Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, a inflação de 2024 deverá fechar em 4,9%, superando o teto da meta de 4,5%. Para 2025, o mercado financeiro projeta um índice de 4,84%, enquanto o centro da meta, de 3%, pode ser atingido apenas em 2026, quando a inflação deve ficar em torno de 3,83%.





O episódio expõe a batalha política em torno de números econômicos, com erros como o de Guimarães sendo usados pela oposição para criticar o governo Lula. A inflação, um dos temas mais sensíveis na gestão econômica, segue como um ponto de atenção, especialmente com os índices atuais ainda acima da meta estabelecida.





(Hora Brasília)