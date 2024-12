ATENÇÃO, FIM DOS TEMPOS!

Polícia Civil prende suspeito de estuprar o próprio afilhado, de 03 anos de idade, em Santana do Acaraú.





Um homem de 43 anos foi preso, na tarde dessa segunda (03), pelo crime de estupro de vulnerável, tendo como vítima um menino de 03 anos de idade, afilhado do suspeito. O crime aconteceu no município de Santana do Acaraú.





A Delegacia de Santana do Acaraú, informou que o padrinho da vítima tinha o costume de passar os finais de semana com a criança em sua casa, no bairro Retiro.





No decorrer das investigações, a partir de perícias técnicas, foram levantados que a criança foi violentada sexualmente pelo próprio padrinho.





Diante das provas coletadas, a Polícia Civil solicitou o mandado de prisão preventiva, porém o infrator não foi localizado em sua residência, tendo desaparecido de Santana do Acaraú após o registro do Boletim de Ocorrência pela mãe da criança.





Após intensas investigações, a equipe da Polícia Civil de Santana do Acaraú descobriu o paradeiro do infrator e se deslocou até a residência de parentes do suspeito na localidade de Salgadinho no municipio de Massapê e conseguiu cumprir o mandado judicial de prisão preventiva, expedido pela Vara única da Comarca de Santana do Acaraú.





Após os procedimentos legais na delegacia, o preso foi recambiado para Unidade Prisional, onde ficará à disposição da Justiça.