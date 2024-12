Banco Central "queima" R$190 bilhões das reservas cambiais, em poucos dias, para tentar conter o dólar

Com leilão de hoje, Brasil perderá US$30,76 bilhões das reservas cambiais.

O Banco Central voltará a “queimar” nesta quinta-feira (26) reservas cambiais brasileiras com um novo leilão no montante de de US$3 bilhões (R$18,5 bilhões) para tentar conter a alta do dólar prevista para hoje.





Com isso, somando os US$27,76 bilhões já torrados desde o início disparada da moeda norte-americana há cerca de dez dias, o BC queimará até o final do dia de hoje US$30,76 bilhões (ou R$190 bilhões) tentando conter o aumento do dólar.





Esse aumento, assim como a taxa de juros que de acordo com o próprio BC deve alcançar 14,25% em fevereiro, têm sido determinados pelo menosprezo do governo Lula (PT) pelo equilíbrio fiscal, ignorado todos os alertas dos especialistas e do mercado.





Os R$190 bilhões gastos pelo Brasil em dez dias, para tentar reduzir os estragos provocados pelo governo, representam duas vezes e meia os incertos R$75 bilhões que o governo imagina irá “cortar” no longo de quinze anos, com a aprovação na semana passada do “pacote fiscal” de Haddad pelo Congresso, que, além de insuficiente, considerado tardio com meses de atraso, apesar das promessas.





Além do desequilíbrio fiscal do governo, de acordo com especialistas, a alta do dólar também foi turbinada por declarações de Lula e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, após a alta hospitalar do presidente, reafirmando a falta de compromisso do governo com o fiscal.





Nessas declarações, Lula e Haddad insistiram em apontar responsáveis imaginários pelos próprios erros, inclusive reiterando ataques ao “mercado”, isto é, aos investidores que financiam o próprio governo por meio de investimentos de renda fixa como o Tesouro Direto.





(Diário do Poder)