Bispo de Goiás manda recado para políticos corruptos: “dizem ser democratas, mas são ditadores!”; veja vídeo

Durante uma missa no último domingo (20), o bispo Dom Adair José Guimarães, da Diocese de Formosa (GO), fez duras críticas à situação política e econômica do Brasil. Em um sermão que rapidamente se espalhou pelas redes sociais, ele denunciou o que chamou de “ditadura disfarçada de democracia” e pediu misericórdia para a nação, governada, segundo ele, por “ímpios”.





O discurso de Dom Adair foi compartilhado por figuras públicas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que destacou o vídeo em suas redes sociais. O bispo, conhecido por suas posições conservadoras, apontou o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como responsável pela crise que, segundo ele, afeta a liberdade, os valores e os direitos dos brasileiros. Veja vídeo:





PORTAL CM7