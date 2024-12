Confira dicas de como aumentar a chance de ganhar na Mega da Virada 2024

Com um prêmio estimado em impressionantes R$ 600 milhões, a loteria mais aguardada do ano promete mudar vidas.

A tradicional Mega da Virada será sorteada na próxima terça-feira, 31 de dezembro de 2024. Com um prêmio estimado em impressionantes R$ 600 milhões, a loteria mais aguardada do ano promete mudar vidas. As apostas podem ser realizadas até as 17h (horário de Brasília) do dia do sorteio.









COMO FUNCIONA A MEGA DA VIRADA?





- Apostas simples: Custam R$ 5 e permitem a escolha de 6 números entre os 60 disponíveis. A chance de acertar todos os números é de uma em 50.063.860.





- Apostas com mais números: Você pode aumentar suas chances marcando até 20 dezenas. No entanto, o custo cresce proporcionalmente:





- 7 números: R$ 35 (1 chance em 7.151.980)





- 10 números: R$ 1.050 (1 chance em 238.399)





- 20 números: R$ 193.800 (1 chance em 1.292)

APOSTAS EM BOLÃO





Os bolões são uma opção popular para aumentar as chances de ganhar dividindo os custos. Algumas regras importantes:





- Valor mínimo do bolão: R$ 15.





- Cada cota não pode ser inferior a R$ 6.





- É possível incluir de 2 a 100 cotas por bolão.





- Cada bolão pode ter até 10 apostas com a mesma quantidade de números marcados.





Você também pode participar de bolões organizados por lotéricas, que podem cobrar uma taxa de serviço de até 35%.





ONDE E ATÉ QUANDO APOSTAR?





As apostas podem ser feitas em casas lotéricas, no site Loterias Online da Caixa, ou pelo aplicativo oficial para dispositivos Android e iOS. O prazo final para apostas na Mega da Virada é até às 17h do dia 31 de dezembro de 2024, uma hora antes do habitual para concursos regulares.





Como nos concursos especiais, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o valor será dividido entre os acertadores da segunda faixa (5 números) e assim por diante.





QUAIS FORAM OS NÚMEROS MAIS SORTEADOS NA MEGA DA VIRADA?





Desde 2009, alguns números têm se destacado pela frequência com que aparecem. Confira:





- Número mais sorteado: 10 (5 vezes).





- Outros frequentes: 05 e 33 (4 vezes); 03, 20, 34, 36, 41, 56 e 58 (3 vezes).

TODOS OS RESULTADOS DA MEGA DA VIRADA





- 2009: 10 - 27 - 40 - 46 - 49 - 58





- 2010: 02 - 10 - 34 - 37 - 43 - 50





- 2011: 03 - 04 - 29 - 36 - 45 - 55





- 2012: 14 - 32 - 33 - 36 - 41 - 52





- 2013: 20 - 30 - 36 - 38 - 47 - 53





- 2014: 01 - 05 - 11 - 16 - 20 - 56





- 2015: 02 - 18 - 31 - 42 - 51 - 56





- 2016: 05 - 11 - 22 - 24 - 51 - 53





- 2017: 03 - 06 - 10 - 17 - 34 - 37





- 2018: 05 - 10 - 12 - 18 - 25 - 33





- 2019: 03 - 35 - 38 - 40 - 57 - 58





- 2020: 17 - 20 - 22 - 35 - 41 - 42





- 2021: 12 - 15 - 23 - 32 - 33 - 46





- 2022: 04 - 05 - 10 - 34 - 58 - 59





- 2023: 21 - 24 - 33 - 41 - 48 - 56





Via portal Meio News