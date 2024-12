Homem em surto ameaça explodir quartel da PM e sede da PF em Brasília

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) realizou na manhã deste sábado (28) uma operação antibomba para verificar uma possível ameaça de explosão envolvendo um homem em surto psicótico. O suspeito afirmou estar com explosivos no veículo e ameaçou detonar as sedes do Comando da PMDF e da Polícia Federal (PF), mas a situação foi contida sem maiores incidentes.





De acordo com informações da PMDF, o homem passou pelo Quartel do Comando Geral, por volta das 6h40, onde fez as ameaças antes de fugir. Policiais foram acionados e localizaram o veículo do suspeito na Via N1, próximo ao Setor Hoteleiro Norte, no centro de Brasília. Durante a abordagem, o homem apresentava comportamento desconexo e sinais de surto psicótico.





A equipe da Operação Petardo, especializada em ocorrências com explosivos, foi acionada para inspecionar o veículo. Após uma minuciosa verificação, nenhum artefato foi encontrado. O carro foi removido da via e o trânsito, que havia sido interditado durante a ação, foi liberado por volta das 10h.





O suspeito foi conduzido à delegacia para prestar esclarecimentos.





(Gazeta Brasil)