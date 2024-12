Dólar fecha ano a R$ 6,18, com alta de 27,3% em 2024

O dólar comercial encerrou o ano cotado a R$ 6,18 nesta segunda-feira (30), registrando alta de 0,22% no último pregão do ano e acumulando uma valorização de 27,3% em 2024. O real foi a sexta moeda que mais perdeu valor em relação ao dólar no ano, de acordo com análise do economista-chefe da Austin Rating, Alex Agostini.





O ano de 2024 marcou a 1ª vez em que o dólar fechou acima de R$ 6,00, ultrapassando essa marca em 29 de novembro. A moeda norte-americana atingiu o pico anual e o recorde nominal da série histórica em 18 de dezembro, com cotação de R$ 6,27. No dia seguinte, durante as negociações realizadas antes do fechamento, conhecidas como “intraday” no jargão financeiro, a cotação máxima foi de R$ 6,30.





A desvalorização do real foi parcialmente contida pelas intervenções do Banco Central no mercado cambial ao longo de dezembro, quando a autoridade monetária disponibilizou mais de US$ 33 bilhões até o Natal. No último dia útil do ano, o BC realizou um leilão à vista, vendendo US$ 1,815 bilhão.





Entre as moedas dos países do G20, o real foi a que mais perdeu valor em relação ao dólar e, no ranking global, ocupou a sexta posição entre 118 divisas analisadas. O levantamento da Austin Rating, baseado na taxa Ptax calculada pelo Banco Central, apontou que a desvalorização do real foi de 21,8% em 2024, superada apenas pelas quedas registradas nas moedas do Sudão do Sul (-72,0%), Etiópia (-56,5%), Nigéria (-41,7%), Egito (-39,2%) e Venezuela (-30,8%). O desempenho do real foi pior apenas em comparação a países que enfrentaram crises econômicas graves.