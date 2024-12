EM SOBRAL: POLICIAIS CIVIS DA DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER REALIZAM MAIS UMA PRISÃO

A Polícia Civil do Estado do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher de Sobral-CE, efetuou na tarde de hoje 11/12/2024, o cumprimento de um mandado de prisão preventiva em desfavor de R.L.S.S., homem de 26 anos de idade, pelos crimes de Descumprindo de Medida Protetiva e Perseguição, fato ocorrido no Bairro Dom Expedito, cidade de Sobral- CE.





Conforme investigação policial, a vítima vinha sofrendo ameaças e perseguição após a separação do casal e, por isso, solicitou medidas protetivas de urgência. O investigado chegou a ir várias vezes no local onde a vitima trabalhava, o que fez com que ela perdesse o emprego. O investigado também passou a enviar diversos Pix de valor irrisório com mensagens contendo ameaças. Diante de todas essas violações, foi instaurado Inquérito Policial e feita a Representação pela Prisão Preventiva do suspeito, sendo expedindo o competente Mandado de Prisão, que foi cumprido hoje pelos policiais desta Delegacia. O preso foi encaminhada à Penitenciária de Sobral.