Passageira morre em voo da Gol que saiu do Brasil para Miami

Mulher passou mal e foi atendida por dois médicos passageiros a bordo.

Uma passageira morreu durante um voo da Gol, entre Brasília (DF) e Miami, nos Estados Unidos, realizado nesta terça-feira (10), de acordo com informações da companhia aérea. A aeronave pousou na cidade norte-americana às 15h55 (horário local).





– Uma passageira passou mal e, infelizmente, faleceu a bordo do avião, durante o voo G3 7748 – disse a Gol.





A identidade da vítima não foi revelada. Também não há detalhes sobre a causa da morte.





De acordo com relatos de testemunhas, a mulher passou mal durante a viagem e foi atendida por dois médicos passageiros a bordo, mas não resistiu. O avião pousou no aeroporto de Miami com a mulher já sem vida.





A Gol afirmou, em nota, que se sensibiliza pelo ocorrido e informa que todos os procedimentos previstos para casos como este foram realizados de acordo com o preconizado pelos órgãos reguladores internacionais.





*Com informações AE