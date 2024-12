Focos de incêndio causados por queimadas preocupam moradores do Boqueirão

O Corpo de Bombeiros de Sobral esteve local três vezes para conter os focos de incêndio.

Os moradores do distrito de Boqueirão, desde o dia 20, estão preocupados com incêndios que atingem a região. De acordo com o tenente-coronel Roberto Moraes, comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Sobral (CBM), “é muito comum as pessoas atearem fogo nessa região para limpeza de terrenos para plantios e perdem o controle. Salientar que essa prática é crime ambiental”.





Os agentes do CBM estiveram no local e conseguiram controlar as chamas, mas de acordo com os residentes das áreas afetadas, estão aparecendo vários focos de fogo que aos poucos estão se alastrando com risco iminente de causar um incêndio maior que o primeiro. Roberto Moraes solicitou o apoio da imprensa para informar a população que ao observar queimadas liguem para 190.





O proprietário de parte das terras atingidas pelo fogo, Aloísio Dias, disse para a equipe de reportagem do Sistema Paraíso que desde quando surgiram os focos de incêndio que ele e seus trabalhadores lutam para conter o aumento. “Tem duas pessoas trabalhando comigo para conter as chamas. Já são quatro a cinco dias que enfrentamos o problema. O Corpo de Bombeiros já veio duas vezes e fez um trabalho formidável, mas os focos continuaram aparecendo”, relatou o Sr. Aloísio.





Na manhã desta quinta-feira (26), o CBM voltou pela terceira vez à localidade para combater os novos focos de incêndio que apareceram.





Via Edwalcyr Santos / Sistema Paraíso