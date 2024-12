Avião da Embraer foi derrubado por sistema de defesa aérea russo, diz agência

O avião da Azerbaijan Airlines que caiu na última quarta-feira (25), resultando na morte de 38 pessoas, foi abatido por um sistema de defesa aérea russo, segundo informações de quatro fontes ouvidas pela agência Reuters.





Andriy Kovalenko, membro da segurança nacional ucraniana, afirmou que imagens capturadas dentro da aeronave mostravam coletes salva-vidas perfurados. Essa avaliação foi posteriormente corroborada por especialistas militares e de aviação, sendo também reproduzida na mídia russa, que levantou a hipótese de o avião ter sido confundido com um drone ucraniano.





Enquanto isso, Rússia e Cazaquistão tentam conter as especulações. Autoridades de ambos os países pedem que a população aguarde os resultados das investigações. A aeronave, que transportava 67 pessoas e fazia o trajeto entre Baku, no Azerbaijão, e Grozny, na Chechênia, caiu em território cazaque após desviar centenas de quilômetros de sua rota planejada.





Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, declarou que é prematuro especular sobre as causas do acidente antes da conclusão do inquérito. O presidente do Senado do Cazaquistão, Mäulen Äşimbaev, destacou que a causa do ocorrido ainda é desconhecida e assegurou que nenhum dos países envolvidos tem interesse em ocultar informações, afirmando que os dados apurados serão divulgados ao público após as investigações.





Um vídeo divulgado pelo canal Fighterbomber no Telegram, supostamente administrado pelo capitão do Exército russo Ilya Tumanov, mostrou buracos nos destroços do avião. Especialistas sugeriram que os danos poderiam ter sido causados por bombardeios. Segundo o canal, era improvável que os buracos fossem resultado de impacto com aves, como inicialmente alegado pela companhia aérea.





Serik Mukhtybayev, especialista em aviação do Cazaquistão, afirmou ao portal Orda que a hipótese de uma colisão com aves era improvável devido à altitude em que o avião voava. O brasileiro Lito Sousa, especialista em aviação, também rejeitou essa possibilidade. Em uma publicação no X, ele observou que, mesmo em caso de falha catastrófica em um motor, não haveria danos no extradorso do estabilizador horizontal, sugerindo que algo externo à aeronave causou os danos.





Outro indício apontado veio de um piloto militar francês, que, sob anonimato, disse à AFP que as perfurações na cauda do avião eram compatíveis com impactos de estilhaços de um míssil. Yuri Podolyaka, blogueiro russo pró-guerra, corroborou a hipótese, associando os danos aos causados por sistemas de mísseis antiaéreos.





O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, afirmou que ainda é cedo para conclusões sobre as causas do acidente, mencionando que o mau tempo teria forçado a mudança de rota do avião. Dados do Flightradar24.com indicaram que a aeronave realizou manobras incomuns antes da queda, atribuídas a fortes interferências de GPS, o que causou a transmissão de dados incorretos. A Rússia já foi acusada de interferências similares na região, e relatos indicam que a Chechênia foi alvo de um ataque com drones pouco antes do acidente.





O Cazaquistão confirmou a recuperação da caixa-preta do avião, que deverá auxiliar na apuração dos fatos. Paralelamente, as autoridades trabalham na identificação das vítimas. Dos 29 sobreviventes, 11 seguem internados em estado grave.