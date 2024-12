TENTATIVA DE CHACINA EM FORTALEZA : Homem morto e três baleados na Barra do Ceará

Vítimas feridas estão hospitalizadas; SSPDS investiga crime em residência do bairro.

Um homem foi morto a tiros e outras três pessoas foram baleadas em uma tentativa de chacina nesta quarta-feira (25), no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. As vítimas feridas foram levadas para hospitais da região, mas o estado de saúde delas ainda é desconhecido. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes da Perícia Forense e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram acionadas ao local para coletar alegações e iniciar as investigações, o que ficou a cargo da 8ª Delegacia do DHPP .





Fonte: Blog César Wagner